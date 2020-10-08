غارات روسية على مرتزقة داعش شرق دير الزور

نفذت طائرات حربية روسية أكثر من 7 غارات جوية، استهدفت محيط منطقة فيضة ابن موينع في بادية الميادين شرق دير الزور، حيث يوجد في هذه المنطقة خلايا وأوكار لمرتزقة داعش ودائمًا ما يتم تنفيذ عمليات ضد قوات الحكومة في المنطقة هناك، فيما لم ترد معلومات عن خسائر بشرية على خلفية القصف الجوي، وذلك بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ومنذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر، قُتل 49 من مرتزقة داعش خلال القصف الجوي والاشتباكات مع قوات الحكومة، بينما قُتل 41 عنصرًا من قوات الحكومة، بحسب ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبلغت حصيلة القتلى في الفترة الممتدة من 24 آذار/مارس الفائت من العام 2019وحتى اليوم 822 قتيلًا من قوات الحكومة، بعضهم من جنسيات غير سورية، (اثنان للقوات الروسية، بالإضافة لـ 140من المجموعات التابعة لإيران)، قتلوا جميعًا خلال هجمات وتفجيرات لمرتزقة داعش، في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء، بينما قُتل 439 من المرتزقة خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.

وكان المرصد السوري، قد أفاد بمقتل 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز و11 من الرعاة، بالإضافة إلى مواطنة في هجمات لمرتزقة داعش في المناطق التي تسيطر عليها قوات الحكومة.

(ش ع)