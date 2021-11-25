واستهدف الطيران الحربي الروسي بثلاث ضربات جوية المنطقة الواقعة بين بلدتي قميناس وسرمين شرق مدينة إدلب، حيث توجد في محيط المنطقة قواعد تابعة للاحتلال التركي، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وشنت المقاتلات الروسية غارتين جويتين استهدفتا بلدة مجليا ومعربليت قرب مدينة أريحا على طريق حلب – اللاذقية "M4"، حيث توجد قاعدة للاحتلال التركي أيضاً في المنطقة، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية. ويأتي ذلك بالتزامن مع تحليق متواصل للطيران الروسي في أجواء المنطقة.

والجدير بالذكر أن المنطقة التي تعرضت للغارات شرق إدلب، تُقصف للمرة الأولى منذ اتفاق "بوتين – أردوغان" الأخير قبل أكثر من سنة ونصف في الـ 5 من آذار/ مارس، عام 2020 حول المنطقة المسماة "خفض التصعيد".

(د ع)