غارات روسية على إدلب وقوات حكومة دمشق تقصف نقاطاً للاحتلال التركي بريفها الشرقي

عاودت المقاتلات الروسية استهداف المنطقة الحدودية مع لواء اسكندرون شمال إدلب، حيث نفذت 6 غارات استهدفت خلالها مقرات سابقة لمرتزقة "الفرقة 23" التابعة لتركيا في محيط منطقة قاح التي تحوي عدد كبير من مخيمات للنازحين، ولم ترد معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

وتزامن القصف الجوي بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان مع قصف صاروخي نفذته قوات حكومة دمشق البرية على محيط نقاط الاحتلال التركي في كل من النيرب وسان ومجدليا في ريف إدلب الشرقي بالتزامن مع تحليق لعدة طائرات استطلاع روسية في أجواء المنطقة.

وكانت المقاتلات الروسية شنت غارات في الـ 27 من تشرين الأول/ أكتوبر الحالي، على منطقة قاح الحدودية مع لواء اسكندرون شمال إدلب، استهدفت خلالها مقرات سابقة لمرتزقة "الفرقة 23" ، التابعة لتركيا.

(د ع)