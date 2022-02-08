نفذت مقاتلات روسية، منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الثلاثاء، نحو 12 ضربة جوية، طالت مواقع يتوارى بها مرتزقة داعش عند مثلث حلب – حماة - الرقة والحدود الإدارية بين الرقة ودير الزور، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر.

ويرتفع بذلك تعداد الغارات الجوية الروسية إلى نحو 122 غارة متفرقة في البادية، خلال شهر شباط/ فبراير الجاري، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

في حين، ذكر المرصد أن قوات تابعة لـ "الفيلق الخامس" المدعوم من روسيا، انسحبت من مواقع انتشرت بها خلال الفترة الأخيرة في بادية الرقة الغربية إلى داخل مطار الطبقة العسكري الواقع تحت سيطرة القوات الروسية، دون معرفة الأسباب.

(د ع)