غارات جوية روسية مكثفة على البادية السورية

تواصل الطائرات الحربية الروسية قصفها الجوي على مناطق انتشار مرتزقة داعش في البادية السورية، إذ تناوبت المقاتلات الروسية على شن أكثر من 45 غارة جوية خلال الساعات الفائتة.

وأسفرت الضربات عن مقتل 6 من مرتزقة داعش على الأقل، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتضمّن الاستهداف كل من منطقة جبل البشري عند الحدود الإدارية بين الرقة ودير الزور والريف الشرقي لحماة، بالإضافة إلى أماكن في بادية السخنة بريف حمص الشرقي، طالت مغارات وكهوفًا يرجح أن مرتزقة داعش يختبئون داخلها، بالإضافة إلى آليات تابعة لهم.

على صعيدٍ متصل، وثق المرصد، صباح أمس، مقتل 7 من عناصر قوات حكومة دمشق وجرح 18 منهم، في انفجار لغمين اثنين على الأقل بقوة عسكرية في منطقة جبل العمور الواقعة إلى الغرب من منطقة السخنة ضمن بادية حمص الشرقية.

وعلى الرغم من الغارات الروسية المكثفة إلا أن القوات الحكومية السورية والمجموعات التي تدعمها لا تزال عاجزة عن القضاء على ما تبقى من مرتزقة داعش الذين يشنون هجمات على القوات الحكومية وتسببون بخسائر بشرية كبيرة في صفوفها.

(د ع)