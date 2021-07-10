وشنّت الطائرات الحربية الروسية غارات جوية في المنطقة المسماة "خفض التصعيد" وتحديداً على منطقة حرش جوزف في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ووفقاً للمرصد فإن المنطقة تتواجد فيها مقرات عسكرية تابعة لمرتزقة "تحرير الشام"، كما أن الضربات الجوية الروسية هذه هي الثانية خلال 24 ساعة.

ونفذت الطائرات الحربية الروسية غارات عدة أمس استهدفت خلالها محاور كبانة في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي، وحرش جوزف بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، مما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

(د ع)