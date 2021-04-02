غارات جوية للتحالف الدولي تقتل مرتزقين من داعش في العراق

وذكرت قيادة العمليات المشتركة، في بيان لها، أن "طيران التحالف الدولي نفذ، صباح اليوم، ضربة جوية في وادي الثرثار ضمن محافظة صلاح الدين، ما أسفر عن تدمير كهفين وقتل اثنين من الإرهابيين"، وأضافت أن "طيران التحالف الدولي نفذ ضربة جوية أخرى في منطقة مطيبيجة، أسفرت عن تدمير وكرين للإرهابيين".

وأمس الخميس، أعلنت وزارة الدفاع مقتل ثلاثة إرهابيين، بقصف شنه طيران الجيش العراقي في محافظة صلاح الدين.

وتنفذ قوات التحالف الدولي بين الحين والآخر دوريات جوية تستهدف أوكارًا وتجمعات مرتزقة داعش ضمن مساعيها في القضاء على الإرهاب وبذل جهود المشورة والتدريب للقوات الأمنية العراقية.

(د ع)