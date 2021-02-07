غارات جوية في البادية واشتباكات بين قوات الحكومة ومرتزقة تركيا في ريف حماة

وأقلع سرب من الطائرات الحربية الروسية في ساعات الصباح الأولى من اليوم، وتوجه نحو البادية السورية، حيث بدأ جولة جديدة من القصف الجوي على مناطق انتشار مرتزقة داعش، ولاسيما في ريف حماة الشرقي ضمن مثلث حلب-حماة-الرقة.

وتناوبت 6 طائرات روسية على شن غارات مكثفة، في محاولة مستمرة للحد من نشاط داعش المكثف والمتصاعد على الرغم من القصف البري والجوي والحملات الأمنية في البادية، بحسب ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكانت الطائرات الروسية قد شنت خلال الـ 48 ساعة الفائتة، أكثر من 150 غارة جوية على البادية السورية وريف حماة الشرقي، وتحديدًا محور آثريا ومثلث حلب-حماة-الرقة، قتلت خلالها ما لا يقل عن 18 من مرتزقة داعش.

وفي سياقٍ آخر، دارت اشتباكات عنيفة بين قوات حكومة دمشق ومرتزقة الاحتلال التركي، بعد منتصف ليل السبت – الأحد، على محوري الحلوبي والعنكاوي في سهل الغاب شمال غرب حماة، وفقًا للمرصد.

وأسفرت الاشتباكات عن مقتل 5 من عناصر حكومة دمشق، وأصيب ما لا يقل عن 9 آخرين بجراح، بينما قُتل 3 من مرتزقة الاحتلال التركي وأصيب آخرون.

وكان المرصد السوري، أفاد السبت، بمقتل 4 عناصر من قوات حكومة دمشق بينهم ضابط برتبة ملازم أول، وإصابة 8 آخرين جراء الهجوم الخاطف الذي نفذه مرتزقة تركيا على مواقع لقوات الحكومة في قرية الفطاطرة بريف حماة الغربي.

(ي م)