غارات إسرائيلية واسعة على غزة.. ومقتل فتى في نابلس

وذكر مراسلنا في القطاع أن الطائرات الحربية هاجمت في وقت متأخر من الليل مواقع لحركة حماس في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وبيّن أن الغارات هي الأوسع والأقوى منذ العملية العسكرية الأخيرة في غزة، إذ تواصلت الغارات على مدار ساعتين.

وأشار إلى أنه لم يجر تسجيل إصابات إثر القصف، لكن أضراراً واسعة لحقت بمحيط المناطق المستهدفة.

وتزيد هذه الغارات من حدة التوتر الموجود، وقد يدفع ازديادها وتوسعها الفصائل في غزة إلى الرد، وفق تقديرات فلسطينية محلية.

في سياق آخر، قتل الجيش الإسرائيلي فجر اليوم، فتى فلسطينياً، خلال اقتحامه مدينة نابلس في الضفة الغربية.

(ع م)