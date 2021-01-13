غارات إسرائيلية تستهدف مواقع الحكومة في دير الزور والبوكمال

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 5 من عناصر قوات حكومة دمشق على الأقل قُتلوا في الغارات الجوية الإسرائيلية، بالإضافة إلى 11من المجموعات الموالية لإيران، موضحًا أن الطائرات الإسرائيلية استهدفت مخازن أسلحة ومواقع عسكرية شرق سوريا.

وأوضح المرصد أن الطائرات الإسرائيلية شنّت "أكثر من 18 ضربة جوية في المنطقة الممتدة من مدينة دير الزور إلى الحدود السورية العراقية في بادية البوكمال".

ووفقًا للمرصد، قُتل ما يقرب من 16 شخصًا، بينهم 5 من قوات الحكومة، و11 من المجموعات الموالية لإيران"، لافتًا إلى أن الغارات "أسفرت عن تدمير مستودعات أسلحة".

وفي السياق ذاته، قالت وكالة سانا التابعة لحكومة دمشق إن "العدو الإسرائيلي شن بعد منتصف الليل عدوانًا جويًا على مدينة دير الزور ومنطقة البوكمال بالريف الجنوبي الشرقي للمحافظة".

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله "في تمام الساعة الواحدة وعشر دقائق من فجر اليوم قام العدو الإسرائيلي بعدوان جوي على مدينة دير الزور ومنطقة البوكمال ويتم حاليًّا تدقيق نتائج العدوان".

وأضاف "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لاعتداءات إسرائيلية متكررة خلال سنوات الحرب الإرهابية على سورية"، بحسب ما نقلته سانا.

(ي م)