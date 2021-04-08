غارات إسرائيلية تستهدف مواقع الحكومة في دمشق

وأفادت وكالة سانا التابعة لحكومة دمشق أن الدفاعات الجوية في الجيش "تصدت بعد منتصف الليل لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على بعض النقاط في محيط مدينة دمشق وأسقطت معظم الصواريخ المعادية".

وذكر مصدر عسكري لـ سانا أنه "في حوالي الساعة الثانية عشرة و56 دقيقة من فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًّا برشقات من الصواريخ من اتجاه الأراضي اللبنانية مستهدفًا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها".

وأضاف المصدر: "إن العدوان أدى إلى إصابة أربعة جنود بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

إلى ذلك ذكرت قناة المنار اللبنانية أن أحد صواريخ الدفاعات الجوية السورية لاحق طائرة حربية إسرائيلية في أجواء المنطقة الحدودية وسمع دويه في أرجاء الجنوب اللبناني.

وبحسب المرصد، فإنّ "الضربات الإسرائيلية استهدفت مواقع عدة قرب دمشق، ودمّرت مستودع أسلحة تابع لقوات إيرانية".

(ش ع)