غارات إسرائيلية على قطاع غزة رداً على إطلاق قذيفة صاروخية

وأفاد مراسلنا في غزة، بأن طائرات الجيش الإسرائيلي قد قصفت عدداً من المواقع التابعة للفصائل الفلسطينية في مناطق متفرقة من قطاع غزة. مشيرًا إلى أن القصف خلف أضرارًا مادية في محيط المناطق المستهدفة، دون أن يسفر عن إصابات.

وأشار إلى أن القصف كان ردًا على قذيفة صاروخية أطلقت من غزة مساء أمس الاثنين، دون أن تعلن الفصائل مسؤوليتها عنها.

وبيّن أن كتائب القسام – "الجناح العسكري لحركة حماس"، أعلنت فجر اليوم الثلاثاء، أن "دفاعاتها الجوية تصدت في تمام الساعة 1:35 للطيران الحربي الإسرائيلي المعادي في سماء قطاع غزة، بصواريخ أرض - جو".

وذكر مراسلنا أن بيان "القسام" يحمل دلالات مختلفة، بينها: أن إمكانية الانزلاق إلى تصعيد واسع في قطاع غزة على خلفية التوتر في مدينة القدس، أمر وارد. خصوصاً، في ظل تهديد الفصائل الفلسطينية، والتصريحات الصادرة عن قادتها بـ"أن عدوان الاحتلال على مدينة القدس والضفة الغربية، سيفجر الساحات".

(ع م)

ANHA