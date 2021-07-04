ذكر مراسلنا في غزة، أن الجيش الإسرائيلي شن سلسلة غارات مساء أمس السبت على مواقع متفرقة تابعة لحركة حماس، وأراض زراعية في القطاع، دون أن يسفر القصف عن إصابات.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه قصف مصنع للأسلحة تابعة لحماس ومنصات لإطلاق الصواريخ، رداً على إطلاق بالونات حارقة من غزة.

فيما، قال الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم إن القصف الإسرائيلي على غزة ما هو إلا "محاولات صهيونية بائسة لفرض معادلات جديدة على المقاومة". وقال:" "يتحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن التبعات والنتائج المترتبة على استمرار التصعيد، وإننا نثق بحكمة وقدرة المقاومة الفلسطينية الباسلة وفي مقدمتها كتائب القسام في كيفية التعامل مع هذا العدو وإرباك ساحته، والعمل على حماية شعبنا والدفاع عنه وكسر إرادة المحتل."

على صلة، تشير تقديرات المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، إلى أن "التوتر على جبهة غزة سيستمر في الأيام المقبلة وقد يتصاعد، وأن إسرائيل تستعد لسيناريوهات أكثر جدية منها إمكانية استئناف إطلاق الصواريخ من قطاع غزة".

وقالت صحيفة "معاريف"، اليوم الأحد، إن جهود المفاوضات بين إسرائيل وحماس برعاية مصرية، لا زالت متعثرة ولا يوجد حتى الآن إحراز أي تقدم في أي من الملفات ما يعني أنها حتى الآن في طريق مسدود، وسط استمرار حالة التوتر الأمني على جبهة قطاع غزة.

وتسببت البالونات الحارقة التي تطلقها مجموعات شعبية بحرائق واسعة في حقول المستوطنات الإسرائيلية القريبة من القطاع. وجرى تفعيلها، للضغط على إسرائيل بتخفيف الحصار المفروض على غزة.

(ع م)