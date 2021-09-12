غارات إسرائيلية على غزة وحماس تُعلّق: لن نسمح بتغيير قواعد الاشتباك

وأفاد مراسلنا في غزة، بأن الطائرات الإسرائيلية، هاجمت مواقعَ وأراضٍ زراعية في جنوب ووسط وشمال القطاع، مشيراً إلى أن الغارات لم تسفر عن إصابات، وأنها خلّفت أضراراً واسعة في الأماكن المستهدفة.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، فقد كان الهجوم ردّاً على إطلاق قذيفة صاروخية من غزة صوب إسرائيل مساء أمس السبت.

وقال الجيش في بيانٍ له: "إن طائرات ومروحيات حربية، أغارت الليلة على أهداف تابعة لحماس، من بينها مجمع عسكري يحوي على عدة ورشات عمل تحت أرضية لإنتاج صواريخ. وموقع تدريب عسكري ومعسكر يحوي على موقع لتخزين وسائل قتالية ونفق".

وهذه الليلة الثانية على التوالي التي تشنُّ بها الطائرات الإسرائيلية غاراتٍ على غزة، ردّاً على إطلاق صواريخ تجاه بلدات إسرائيلية محاذية للقطاع.

فيما علق المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهم، على القصف بالقول، إن "المقاومة الفلسطينية ستبقى تدير الميدان ضمن حالة الاشتباك الدائمة مع الاحتلال الإسرائيلي، الذي لن ينجح في كسر إرادة المقاومة، أو تغيير أي معادلات وقواعد اشتباك فرضتها المقاومة بالقوة في الرد على جرائم الاحتلال".

(ع م)