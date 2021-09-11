غارات إسرائيلية على غزة.. واعتقال فلسطينيين اثنين آخرين من الأسرى الستة الفارين    

شن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم السبت، سلسلة غارات جوية على مواقع تابعة لحركة حماس وأراضٍ زراعية، شمال ووسط وجنوب قطاع غزة، دون أن يسفر عن إصابات، ردًّا على إطلاق قذيفة صاروخية من غزة، فيما اعتقلت الشرطة الإسرائيلية اثنين آخرين من الأسرى الفلسطينيين الستة الذين فروا عبر نفق من سجن جلبوع.
العالم والشرق الأوسط 2021-09-11T10:56:00 غزة

وذكر مراسلنا أن الطائرات الإسرائيلية أغارت على أرض زراعية شرق بلدة بيت حانون شمال القطاع، ما تسبب بأضرار كبيرة، بالإضافة إلى أن الطائرات هاجمت موقعًا لحركة حماس، وسط القطاع وموقعًا آخر في خان يونس جنوب القطاع".

وبيّن أن القصف لم يسفر عن إصابات، لكنه تسبّب بأضرار كبيرة لحقت بمنازل المواطنين المجاورة.

فيما علّق الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، على القصف بالقول: "إن الاحتلال لن يتمكن عبر هذا من وقف تلاحم كل ساحات الفعل النضالي دعمًا للأسرى، ولن يستطيع منع غزة ومقاومتها من إسناد الفعل الكفاحي للشعب الفلسطيني في قضاياه الوطنية الكبرى".

في سياق آخر، ذكرت قناة "كان"، الإسرائيلية أنّ "وحدات خاصة إسرائيلية اعتقلت زكريا الزبيدي ومحمد العارضة، في قرية الشبلي في الناصرة، ليصبح مجمل الأسرى الذين جرى إعادة اعتقالهم، 4، فيما تستمر عمليات البحث عن الاثنين الآخرينّ".

(ع م)


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