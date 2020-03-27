غارات إسرائيلية على غزة بعد إطلاق صاروخ من القطاع

أفاد مراسلنا في غزة، بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية، شنت سلسلة غاراتٍ على مواقع تابعة للفصائل الفلسطينية في غزة، وذلك رداً على إطلاق صاروخ من القطاع مساء اليوم.

ونقل مراسلنا عن الإعلام الإسرائيلي، أن الصاروخ الذي أطلق من قطاع غزة، سقط في منطقة مفتوحة، ولم يسجل بفعله إصاباتٍ أو أضرار.

وأشار إلى أن الغارات الإسرائيلية تركزت على مواقع الفصائل في شمال القطاع، فيما لم تعلن أي من هذه الفصائل مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ.

وجدير بالذكر، أن آخر جولة تصعيد عسكري بين الفصائل في غزة والجيش الإسرائيلي، كانت في نهاية الشهر الماضي، قبل أن يدخل الطرفين في حالة من الهدوء على اثر فيروس كورونا في غزة وإسرائيل.

(ع م)

ANHA