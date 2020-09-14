غارات إسرائيلية على البوكمال ومقتل 10موالين لإيران

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن دوي ست انفجارات قوية سُمعت صباح اليوم في مدينة البوكمال بريف دير الزور.

وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن الانفجارات ناجمة عن قيام طائرات يرجح أنها إسرائيلية باستهداف مواقع المجموعات الإيرانية المتمركزة في منطقة “الثلاثات” جنوب مدينة البوكمال قرب الحدود السورية – العراقية في ريف دير الزور الشرقي.

وأشار المرصد إلى أن الانفجارات أدت إلى مقتل 10 من المجموعات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، حيث شوهدت سيارات إسعاف تهرع من مدينة البوكمال نحو مواقع الضربات الجوية، كما تسبب القصف بتدمير مستودعات ذخيرة وآليات لتلك المجموعات.

وكان المرصد السوري قد نشر في 3 أيلول / سبتمبر، أن طيران يرجح أنه إسرائيلي، استهدف مواقع للقوات الإيرانية والمجموعات الموالية لها، في منطقة الثلاثات ضمن بادية البوكمال في ريف دير الزور الشرقي، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، حيث وثق المرصد السوري مقتل 9 من تلك المجموعات وجرح آخرين.

(ش ع)