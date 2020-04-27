غارات إسرائيلية على الأراضي السورية

وقالت وكالة سانا التابعة للحكومة السورية إن وسائط الدفاع الجوي تصدت في تمام الساعة 4,55 من فجر اليوم للطيران الحربي الإسرائيلي.

وأكدت الوكالة أن الطيران الحربي الإسرائيلي أطلق من فوق جنوب لبنان مجموعة من الصواريخ باتجاه الأراضي السورية، حيث تصدت وسائط الدفاع الجوي على الفور للصواريخ وأسقطت غالبيتها.

وأضافت إن أضرار الصواريخ التي وصلت اقتصرت على بعض الخسائر المادية، دون وقوع أية إصابات بشرية.

ويعد هذا الهجوم هو الثالث في غضون أقل من شهر من جانب إسرائيل، حيث تستهدف الطائرات الاسرائيلية الواقع التي تنتشر فيها المجموعات التي تدعمها إيران.

(ش ع)