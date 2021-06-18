وذكر مراسلنا في غزة أن الغارات، هي الأعنف منذ إعلان وقف إطلاق النار في 21 أيار/ مايو الماضي، وهي على ما يبدو معادلة جديدة تحاول إسرائيل ترسيخها مع استمرار إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة واندلاع حرائق إثر ذلك في المستوطنات القريبة من غزة.

وقال إن الغارات استهدفت مواقع وأراض زراعية في مختلف مناطق قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له، إن "الطائرات المقاتلة التابعة لسلاح الجو، قصفا موقع إطلاق صواريخ ومجمعات عسكرية لتنظيم حماس في قطاع غزة".

وذكرت مصادر إسرائيلية أن "رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي أجرى في وقت سابق "تقييمًا للوضع" تضمن "زيادة الجاهزية وتقييمات الجيش الإسرائيلي لمجموعة متنوعة من السيناريوهات، بما فيها استئناف الأعمال القتالية في مواجهة العمليات المستمرة في قطاع غزة".

وأشار إلى أن الهجوم جاء ردًّا على استمرار إطلاق البالونات الحارقة. فيما علقت الفصائل الفلسطينية وأبرزها حركة حماس والجهاد الإسلامي على القصف بالقول: "إن المقاومة لن تسمح بتغيير المعادلات".

(ع م)