غانتس: تحسين حياة قطاع غزة مرتبط بإعادة الأسرى الإسرائيليين

وأضاف غانتس خلال زيارة لفرقة غزة، برفقة مسؤولين أمنيين كبار، أنه "على الرغم من الهدوء النسبي، إلا أن التنظيمات في قطاع غزة، تواصل عملها وتطوير نفسها".

وتابع، بحسب ما نقلت القناة الإسرائيلية السابعة: "نحن نستعد أيضًا لأشهر الصيف، وسنعمل ضد حماس والجهاد في كل وقت ومكان".

وقال غانتس: "غزة لديها فرصة في توسيع التجارة والاقتصاد، وتغيير أسلوب حياة سكان قطاع غزة، فقط، بإعادة الجنود الأسرى والمفقودين، بدلاً من تطوير صواريخ حماس".

وأضاف: "معبر كرم أبو سالم، يمكن ويجب أن يصبح جسراً لتنمية اقتصاد غزة، في حال جرى الإفراج عن الجنود الإسرائيليين".

وتحتفظ حركة حماس بأربعة جنود إسرائيليين، أسرتهم عقب حرب عام 2014، وتقول الحركة إن الموقف الوحيد للإفراج عنهم، بصفقة ضخمة تفرج عن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

ويعاني قطاع غزة من أزماتٍ معيشية واقتصادية حادة، خلفها الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ أكثر من 15 عاماً.

(ع م)