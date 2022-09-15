غانتس: الاتفاق النووي مع إيران في غرفة الطوارئ

خلال مشاركته في مؤتمر معهد مكافحة الإرهاب في جامعة رايشمان بمدينة هرتسليا، قال غانتس: "يبدو أن الاتفاق النووي مع إيران في غرفة الطوارئ، أعتقد أن الضغط يجب أن يستمر، إذا كان هناك اتفاق فيجب أن يكون بموجب صفقة أفضل".

ويأتي تصريح غانتس بعد يوم من إعلان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي مع إيران قد وصلت إلى "طريق مسدود".

وحذر رئيس الموساد الإسرائيلي دافيد برنياع في وقت سابق، من أن الاتفاق النووي مع إيران سيمثل "كارثة استراتيجية" إن تم توقيعه.

وكانت إسرائيل أعلنت عن تأييدها لانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018 في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الذي اعتبر الاتفاق محدوداً للغاية، وطالبات بصياغة اتفاق نووي جديد مع إيران، بحجة أن الاتفاق الحالي قد "عفا عليه الزمن".

(م ش)