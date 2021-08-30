غانتس يلتقي عباس في رام الله

وقال مكتب وزير الجيش الإسرائيلي، إن غانتس "التقى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في رام الله، الليلة الماضية". موضحًا أن "اللقاء ناقش القضايا الأمنية والسياسية والمدنية والاقتصادية بين الطرفين".

وأضاف أن "غانتس أبلغ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أن إسرائيل مستعدة لسلسلة من الإجراءات التي من شأنها تعزيز اقتصاد السلطة في الضفة الغربية".

وأشار إلى أن الطرفين "ناقشا أيضًا تشكيل الواقع الأمني والاقتصادي والمدني في الضفة الغربية وقطاع غزة".

فيما علقت حركة حماس على لسان القيادي فيها سامي أبو زهري، على اللقاء بالقول إن: "لقاء محمود عباس مع وزير جيش الاحتلال "غانتس" خطير، ويعكس استخفاف السلطة بالدم الفلسطيني، وارتفاع حجم تعاونها الأمني مع الاحتلال، وإدارتها الظهر للعلاقات والمصالح الفلسطينية لصالح العلاقة مع الاحتلال".

فيما قال المتحدث باسم حركة "الجهاد الإسلامي" طارق سلمي "إن لقاء الرئيس محمود عباس بوزير جيش الاحتلال بيني غانتس أمس طعنة لشعبنا"، مضيفًا: "السلطة ورئيسها يديرون الظهر للتوافق الوطني ويضعون شروطًا تخدم الاحتلال لاستئناف الحوار الوطني، بينما يتسابقون للقاء قادة العدو ويضعون يدهم في الأيدي الملطخة بالدماء البريئة، ويعززون ارتباط السلطة أمنيًّا وسياسيًّا مع عدو الشعب الفلسطيني"، على حد قوله.

(ع م)