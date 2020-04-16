غانتس ونتنياهو يفشلان في تشكيل الحكومة وجولة انتخابات رابعة محتملة في إسرائيل

أفاد الإعلام الإسرائيلي، أن الرئيس رؤوفين ريفلين، أبلغ صباح اليوم الخميس، رئيس حزب "كاحول لافان"، بيني غانتس، بأنه سينقل التفويض بتشكيل حكومة إلى الكنيست، بعدما فشل غانتس ورئيس حزب الليكود ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بالتوصل إلى اتفاق حول تشكيل "حكومة طوارئ قومية"، حتى منتصف الليلة الماضية.

وذكر الإعلام الإسرائيلي أنه في حال فشل الكنيست باختيار مرشح يحظى بتأييد 61 عضو كنيست حتى السابع من أيار/مايو المقبل، فإنه سيتم حل الكنيست والتوجه لانتخابات رابعة.

وكانت القناة الـ13 الإسرائيلية، قد قالت إن المفاوضات بين الحزبين "الليكود وكاحول لافان"، وصلت إلى طريق مسدود، ويأتي ذلك في وقتٍ صرح فيه الحزبان بأنهما سيستمران في المفاوضات بينهما.

فيما أشارت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان" نقلاً عن مصادر في حزب "كاحول لافان": إلى أن "نتنياهو معني بجولة انتخابات أخرى، ولذلك هو يضع مصاعب في أي لقاء بينهم وبين طاقم المفاوضات عن الليكود".

وقالت المصادر نفسها من حزب "كاحول لافان": "مندوبي الليكود طرحوا خلال المفاوضات المزيد من المطالب التي تهدف إلى تقييد المحكمة العليا، ومنعها من التدخل في مكانة نتنياهو، كرئيس حكومة أو قائم بأعمال رئيس الحكومة، وأن مندوبي "كاحول لافان" أوضحوا أنهم يريدون تشكيل "حكومة طوارئ قومية" وليس بحث مشاكل نتنياهو القضائية".

وفي سياق متصل، قال الإعلام الإسرائيلي، إن المفاوضات بين الحزبين مستمرة رغم انتهاء مهلة التفويض الممنوحة لغانتس التي انتهت عند منتصف ليلة الاثنين الثلاثاء، قبل أن يوافق الرئيس الإسرائيلي ريفلين على تمديدها لـ٤٨ ساعة بناء على طلب مشترك من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو وغانتس، بعد قولهما إنهما حققا تقدماً في المفاوضات.

ولفت الإعلام الإسرائيلي الانتباه إلى أن فشل غانتس ونتنياهو في تشكيل حكومة وحدة، يعني ذهاب إسرائيل لجولة انتخابات رابعة، وسط احتمالات بإمكانية أن يحقق حزب الليكود نجاحاً ساحقاً فيها.

(ع م/ح)