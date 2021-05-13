أعلن المؤتمر الوطني الكردستاني عقد كونفرانس "ضد الاحتلال" لتوحيد المواقف ضد الاحتلال التركي، ودعا جميع الأحزاب والمنظمات والمؤسسات الاجتماعية إلى المؤتمر دون تمييز، ومن المقرر أن تنطلق فعاليات المؤتمر في 15 أيارعبر تطبيق زوم.

وأكدت أحزاب الوحدة الوطنية في شمال وشرق سوريا، التي هي مظلة لـ 25 حزبًا وحركة سياسية في روج آفا، تلقيها الدعوة، والمشاركة في الكونفرانس.

عضوة هيئة الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي، سما بكداش، قالت في تصريح لوكالتنا: "لقد تلقينا الدعوة الموجهة من المؤتمر الوطني الكردستاني، ونلبي هذه الدعوة".

وبيّنت سما بكداش "نرى أن من الضرورة عقد كونفرانس من أجل توحيد الموقف في وجه الهجمات التركية التي تستهدف وجود الشعب الكردي، في باكور كردستان وروج آفا وباشور كردستان".

وتطرقت سما بكداش إلى بعض جرائم وانتهاكات دولة الاحتلال التركية، وقالت: "في باكور كردستان تشن دولة الاحتلال التركية هجمات على السياسيين الذين دعموا مقاومة كوباني أثناء هجمات مرتزقة داعش، وتسعى الآن إلى حظر حزب الشعوب الديمقراطية، وفي باشور كردستان تشن هجمات بكامل قواتها على مناطق الدفاع المشروع في مسعى إلى احتلال أجزاء أخرى".

سما بكداش أشارت إلى أن تركيا لم توقف هجماتها ضد أبناء شمال وشرق سوريا منذ ثورة 19 تموز، وتسعى دائمًا إلى إبعاد الإدارة الذاتية في شمال وشرق عن كافة العمليات السياسية المتعلقة بالأزمة السورية، وقالت: "لذا نرى أنه من الضرورة بلورة موقف كردي موحد ضد الهجمات التركية".

وأوضحت عضوة هيئة الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي سما بكداش أن الكونفرانس سيكون خطوة مهمة من أجل توحيد الصف الكردي في كردستان.

رئيس حزب الخضر الكردستاني، لقمان أحمي، أوضح أنهم يلبون الدعوة الموجهة إليهم من قبل المؤتمر الوطني الكردستاني، وقال "على كافة الأحزاب والقوى والتنظيمات الكردستانية تلبية دعوة المؤتمر الوطني الكردستاني، وحضور الكونفرانس، لأن دولة الاحتلال التركية لا تستهدف في حربها حزبًا أو تنظيمًا معينًا بل تستهدف الشعب الكردي برمته".

وبيّن أحمي أن تركيا التي تسعى إلى إبادة الشعب الكردي، قامت في البداية باستهداف القوى المدافعة عن كردستان والمتمثلة بقوات الدفاع الشعبي (الكريلا). وقال "طالما هناك وجود لقوات حرية كردستان وقوات الدفاع الشعبي فلن تستطيع دولة الاحتلال التركية المساس بالشعب الكردي".

ودعا أحمي كافة أبناء الشعب الكردي والكردستاني الالتفاف حول قوات الدفاع الشعبي، وتوجه بالدعوة إلى كافة القوى والأحزاب والشخصيات الوطنية والمثقفين لتلبية دعوة المؤتمر الوطني الكردستاني.

كما أكد الرئيس المشترك لحزب السلام الديمقراطي الكردستاني، طلال محمد، تلقيهم دعوة من المؤتمر الوطني الكردستاني، وقال: "نلبي الدعوة وسننضم إلى فعاليات كونفرانس ضد الاحتلال".

(ك)

ANHA