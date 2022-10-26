غالب محمد: عائلة البرزاني تهرب أكثر من 170 الف برميل نفط يومياً إلى تركيا

أكد العضو السابق في لجنة النفط والطاقة غالب محمد، ان عائلة البرزاني تسيطر على حقول نفطية في نينوى وكركوك وتحصل على إيراداتها، لافتاً إلى أن تلك العائلة تحصل يومياً على أكثر من 170 ألف برميل من حقول المحافظتين.

وقال محمد لوكالة المعلومة العراقية، ان "محافظة كركوك لديها 5 حقول نفطية وجزء منها يقع تحت سيطرة عائلة البرزاني وأبرزها حقل خورملة حيث يحصلون منه على 170 ألف برميل نفط يومياً لصالح شركة كار التابعة لنيجرفان برزاني".

وأضاف أن "الحقول الأخرى في محافظة كركوك فأنها تابعة للحكومة الاتحادية لكن جزء من نفطها يتم تهريبه الى كردستان التي تعمل أيضا على تهريبه الى تركيا ودول أخرى".

وبين محمد، ان "العائلة البرزانية وبالإضافة الى سيطرتها على حقل خورملة في كركوك فأنها تسيطر أيضا على حقل صفية في الموصل وتحصل منها على (4-6) آلاف برميل يومياً وتذهب إيراداته إلى العائلة المذكورة".

(م ش)