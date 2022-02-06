GerîlaTV تنشر مشاهد عملية نوعية ضد جيش الاحتلال التركي في زاب

وأصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع المشروع (HPG)، بياناً، حيال العملية النوعية التي نفذها مقاتلو الكريلا ضد جنود الاحتلال التركي في منطقة زاب التابعة لمناطق الدفاع المشروع، وجاء فيه:

"في إطار حملة صقور زاغروس الثورية في منطقة زاب:

في الـ 9 من كانون الأول المنصرم، داهمت الفرق المتنقلة من قواتنا الكريلا خندقين لجنود الاحتلال التركي في سلسلة جبال جيلو الصغيرة في زاب، وألحقت خسائر فادحة بجنود العدو أثناء مداهمتهم الناجحة، وفروا من مخبئهم وانتشروا في المنطقة؛ لم تسمح قواتنا لجنود العدو بالتنفس، وحددت مواقع مجموعة من قوات الاحتلال في المنطقة ووضعت خطة عمل جديدة هناك، حيث قامت قواتنا في الساعة، 11:40باستهداف جنود العدو من جناحين كجزء من هذه الخطة، وإلقاء القبض عليهم. حاصر الجناح الأول من الفرقة الخيام التي كان جنود العدو يقيمون فيه، بالأسلحة الفردية، وقتل ما لا يقل عن 3 جنود، أما الجناح الثاني من العملية، قتل جنديان خلال عمليات القنص الناجحة، أما بقية الجنود ففروا وانتشروا في المنطقة؛ أكملت فرق الكريلا المتنقلة هذه المهمة بنجاح دون أي أضرار؛ والادعاءات التي نشرتها وسائل الإعلام الحربية الخاصة التركية عن وقوع خسائر بين صفوف مقاتلي الكريلا كاذبة وعارية عن الصحة.

ونتيجة لهذه العملية الناجحة، تم استخدام تكتيكات كريلا العصر الجديد، وقتل 5 جنود من جيش الاحتلال التركي على الأقل، خلال العملية المنسقة".

(ف)