Gerîla TV   تنشر مشاهد عملية نفذتها قوات الكريلا ضد جيش الاحتلال التركي

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي بياناً، حول العملية التي نفذت في تلة جودي، جاء فيه:

"في 22 تموز في الساعة 12:22، نفذت مقاتلات وحدات المرأة الحرة عملية قنص ضد جيش الاحتلال الذين حاولوا التمركز في ساحة المقاومة في تلة جودي، أسفرت عن مقتل جندي تركي، وتدمير نظام كاميرات المراقبة.

وفي 21 تموز في الساعة 17:50، دمرت قواتنا المعدات العسكرية والحيوية التي جلبها جيش الاحتلال إلى ساحة المقاومة في تل جودي عبر المروحيات.

وفي التاريخ نفسه، الساعة 08:00، استهدفت فرق وحدات المرأة الحرة – ستار المتنقلة جيش الاحتلال في ساحة المقاومة في تلة جودي، بالأسلحة النصف الآلية".

(ف)