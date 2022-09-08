Gerîla TV تنشر مشاهد مصورة لمعدات جنود الاحتلال التركي التي استولت عليها قوات الكريلا

وتظهر في المشاهد المصورة حقائب ظهر، سلاح، مخزن، سكين، مصابيح يدوية، سماعات رأس، مسبحة، منظار وهويتين لضابطين، هما الرقيب يونس أيليك، والرقيب علي تاشكين من مرتبات لواء الكوماندوس في سيرت.

وأوضح أحد مقاتلي الكريلا أن العملية نفذت من قبل فريقين من الكريلا، والتي أسفرت عن مقتل 11 جندياً وتوجهنا نحو 9 جثث لجنود الاحتلال، يقول المقاتل أن السلاح الذي تم الاستيلاء عليه هو لـيونس أيليك، وفي الوقت نفسه، أظهر المقاتل رقم البندقية وهوية علي تاشكين أيضاً".

وكان المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) قد أصدر بياناً حول هذه العملية جاء فيه:

"في 29 أيار في الساعة 17:30 استهدفت قوات الكريلا جنود الاحتلال الذين أرادوا التقدم نحو خنادق الحرب في تلة شهيد زماني في ساحة المقاومة في تلة هكاري، مما أسفر عن مقتل 11 جندياً تركياً، وإصابة جنديين آخرين، وتوجهت قواتنا في العملية نحو 9 من جثث العدو، علم أنه قتل في هذه العملية كل من "الرقيبين يونس أيليك، وعلي تاشكين من مرتبات لواء الكوماندوس في سيرت، والرقيبين مولود جتين وأحمد أكبينار.

كما استولت قواتنا على، سلاح MPTـ 66 ومخزنين، سلسلة سلاح BKC و470 طلقة، حزمتين من الطلقات النارية، مخزن سلاح، صاروخ Bـ7، فتيل طول 10 أمتار، أداة تفجير، ثلاث حقائب عسكرية، كاميرا حرارية، منظار ليلي، منظار نهاري، 4 طلقات قاذفة قنابل، مسدس، هاتف محمول، كاميرا رأس، بوصلة ولوحة شمسية محمولة والعديد من الأدوات والمستلزمات الحياتية والطبية".

(ف)