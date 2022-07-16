Gerîla tv تنشر مشاهد مصورة لمعدات عسكرية استولى عليها مقاتلو الكريلا خلال عملية 7 تموز

حسب المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي "فقد نفذت قوات الكريلا عملية نوعية يوم 7 تموز في تمام الساعة 08:15، ضد جنود جيش الاحتلال التركي أثناء محاولتهم التقدم نحو خنادق الحرب في تلة الشهيد بير دوغان الواقعة في ساحة المقاومة بآمديه، أسفرت عن مقتل جنديين تركيين".

تابع المركز "استولى مقاتلو الكريلا على المعدات العسكرية التي كانت بحوزة الجندي المقتول ناجي كايغيسز ونور الدين توكيورك وهي؛ مسدس من نوع Glock، وبندقيتان فرديتان من طراز HK-416 ألمانيتا الصنع، ومؤشر ليزر عدد 2، وجهازا ضوء للأسلحة بالأشعة تحت الحمراء، وجهاز ليزر من نوع أسلسان والعديد من المعدات العسكرية. كما وقعت جثة الجندي المحتل المدعو ناجي كايغيسز في أيدي قواتنا خلال هذه العملية".

وذكر المركز أن قوات الدفاع الشعبي قد أصدرت بياناً عن الجندي المقتول ناجي كايغيسز سابقاً، "إن الجندي المقتول خلال عملية 7 تموز 2022 وجثته في أيدي قواتنا الكريلا، يدعى ناجي كايغيسز، واتضح ‏أن هذا الجندي عنصر من القوات الخاصة التركية. وأن إعلان مقتله مخفي عن الرأي العام. لقد أعلنّا للرأي العام في ‏وقت سابق، أن أولئك الذين يرسلون هؤلاء الجنود إلى كردستان بهدف احتلال المناطق، لا يعيرون اهتماماً لجثثهم، لذلك ندعو عائلة الجندي التركي الذي يدعى ناجي كايغيسز، إذا أرادت، بإمكاننا تسليم جثة ابنها لها عبر وساطة مدنية، ‏تستطيع العائلة القدوم إلى ناحية آمديه التابعة لمدينة دهوك في إقليم جنوب كردستان، والتواصل معنا عبر المدنيين في هذه ‏المنطقة".‏

(ل م)