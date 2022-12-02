Gerîla Tv تنشر مشاهد مصورة للعملية الثورية في تلة هكاري

وكان المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) قد أصدر بياناً، حول العملية الثورية التي نفذها مقاتلو الكريلا في تلة هكاري ضد جنود الاحتلال التركي، وجاء فيه:

"في 26 تشرين الثاني الساعة 13:30، بدأت عملية ثورية في ساحة المقاومة في تلة هكاري ضد جنود الاحتلال، وضمن إطار العملية الثورية، استهدف جنود الاحتلال على تلة الشهيد زماني من ثلاثة محاور بقنابل يدوية وأسلحة نصف أوتوماتيكية.

هاجمت قواتنا بروح عالية جنود الاحتلال ودمرت 17 موقعاً للعدو واحداً تلو الآخر، واستولت عليهم وقتلوا جنود الاحتلال ضمن تلك المواقع، سيطرت قواتنا على تلة الشهيد زماني بالكامل، استولت على سلاحين نوع A4 للعدو، واستخدمت هذه الأسلحة ضد الاحتلال، ومن ثم دمرتها بالكامل، كما استولت قواتنا على الأسلحة الفردية وجعبات السلاح للاحتلال، واستخدمتهم ضد العدو، وإلى جانب مواقع الاحتلال دمرت مستودع المؤنة بالكامل.

رفيقنا آمد وهو من بين قادة المحور الهجومي الذي قاتل العدو بروح الفدائي الآبوجي وبالرغم من إصابته، طلب من رفاقه الاستمرار في العملية وهاجم العدو بالرغم من جروحه، استشهد رفاقنا آمد، بنفش وباران الذين قادوا هذه العملية الثورية وقاتلوا بشجاعة وتضحيات كبيرة حتى الأنفاس الأخيرة.

قامت قواتنا بعمليات في نفس الوقت ضد الاحتلال في تلة الشهيد عاكف وتلة الشهيد فيان من محورين بالأسلحة الثقيلة والفردية، وقتل مالا يقل عن 5 من جنود الاحتلال.

قتل في هذه العملية الثورية 42 جندياً مع قياداتهم، وفي نفس الوقت تم تدمير 17 موقعاً، سلاحين A4، سلاح قاذف، مستودع المؤنة، نظامين لكاميرا موبيس، والكثير من الأسلحة ومعدات عسكرية بالكامل، كما تم الاستيلاء على أربعة أسلحة نوع MPT-55، أربعة مناظير أسلحة نوع MPT-55، سلاح قاذف، أداة تعيين، سلاح قناص خاص، منظار حراري، هاتف، كاسيت يحمل اسم Ogüzhan Alp و3 مصادر طاقة.

قصف جيش الاحتلال خلال العملية الثورية وبعد العملية المنطقة بقذائف ومدافع الهاون والطائرات الحربية، وحاولوا منع تقدم قواتنا لكنهم لم يتمكنوا من ذلك".

(ف)