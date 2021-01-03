Gerîla TV تنشر مشاهد من العملية الفدائية التي نفذتها سما كوجر    

,وأصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي بياناً حول تفاصيل العملية الفدائية التي نفذتها سما كوجر، وجاء في نص البيان:

“في إطار الحملة الثورية الناجحة التي تستمر في ولاية سرحد، نفذت المقاتلة سما كوجر عملية فدائية في 31 آذار عام 2020، الساعة الخامسة مساءً ضد جنود الاحتلال التركي المتواجدين قرب خط الغاز الطبيعي بالقرب من الخط الحدودي في غوربولاك التابع لناحية بازيد في اغري.

الرفيقة سما التي قاتلت قوات العدو وأصابت 5 مدرعات في المنطقة وقامت بتفجير وتدمير آليات للعدو مع أنبوب الغاز الطبيعي، وأسفرت العملية عن تدمير المدرعات الخمسة ومقتل أكثر من 30 جندياً تركياً وإصابة العشرات بجروح. ونفذت هذه العملية استذكارا لأروح الشهداء علي بلنغ، جيجك بوتان ودلكش بوتان”.

(ك)