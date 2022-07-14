Gerîla tv تنشر مشاهد عملية نفذتها قوات الكريلا في تلة آميديه

نشرت Gerîla tv مشاهد عملية نفذتها قوات الكريلا ضد جيش الاحتلال التركي في تلة آميديه، والتي أسفرت عن مقتل 13 جندياً.
كردستان 2022-07-14T12:34:00 مركز الأخبار

كان المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) قد نشر تفاصيل تلك العملية، وقال:

"في 6 تموز ، في تمام الساعة 10:00 مساءً ، توجه المحتلون إلى منطقة المقاومة في تلة آميديه برفقة كلابهم. وعليه تحركت فرقنا المتنقلة وجعلت مجموعة المحتلين تلك تحت مراقبتها حيث نصبوا لهم الكمائن ونفذوا عملية دقيقة ضدهم في الساعة 11:20 مساءً، حيث تلقوا ضربات قاسية من محورين قتل خلالها 13 عنصراً من المحتلين وجرح 2 آخرين، بعد ذلك تدخلت مروحيات السكورسكي لانتشال جثث القتلى لكنها تعرضت للاستهداف وأجبرت على مغادرة سماء المنطقة".

(ف)


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