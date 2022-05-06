Gerîla tv تنشر مقاطع لطائرة PDK المسيرة التي أسقطتها الكريلا

ونشر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الذاتي معلومات عن عملية إسقاط المسيرة(درون).

المركز الإعلامي أشار إلى أنه وبتاريخ ٤أيار الجاري وفي حوالي الساعة ١٧.٣٠ أرسلت قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني، من قاعدتهم في ناحية بكريمان التابعة لاكري طائرة مسيرة من نوع درون إلى نقاط الكريلا في غاري.

المركز الإعلامي أكد أن الطائرة أرسلت لأغراض عسكرية، وأنها أسقطت من قبل قواتهم.

ونوه إلى أنه" وفي الساعة ١٧.٠٠من يوم ٥أيار استهدفت الطائرات الحربية التركية الموقع الذي اسقطت فيه الدرون بغارتين وحاولوا تحطيمها بشكل كامل".

(سـ)