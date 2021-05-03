Gerîla Tv تنشر مقاطع لعملية نفذتها قوات الكريلا ضد الاحتلال في آفا شين

ونشر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي معلومات بخصوص العملية.

المركز الإعلامي أشار إلى أن قواتهم وبتاريخ 26 نيسان وفي تمام الساعة 9.30، نفذت عملية ضد جيش الاحتلال التركي الذي حاول التسلل إلى تلة بيراميت في منطقة آفا شين.

وتابع إن قوات الكريلا تمكنت من إلحاق خسائر كبيرة بجيش الاحتلال التركي بعد توجيه ضربات مباشرة لمواقعه، والدخول إليها.

المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي أكد أن مقاتلي الكريلا وصلوا إلى جثث قتلى جنود الاحتلال، واستولوا على سلاح من نوع MPT-55 بالإضافة إلى قاذف أربي جي مع حشوات لها ومنظار ليلي وجهاز لاسلكي مع قاذف قنابل.

فيما أكد مقتل 4 جنود أتراك على الأقل خلال العملية.

(سـ)