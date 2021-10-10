Gerîla TV ‎‏ ‏تنشر مشاهد لعملية تدمير موقع للاحتلال التركي يحوي مواد كيماوية

وقال المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي حول العملية:

في إطار حملة صقور زاغروس الثورية في آفاشين:

"في الساعة 08:30 يوم 11 أيلول، قامت قواتنا في وحدات المرأة الحرة ـ ستار (YJA- Star) بعملية نوعية ضد موقع للعدو يضم 6 جنود للاحتلال التركي، كانوا يهاجمون قواتنا في ساحة المقاومة بورخليه بالأسلحة الكيماوية والمتفجرات، حيث أدت هذه العملية إلى مقتل أربعة جنود أتراك وإصابة اثنين آخرين وتدمير الموقع مع الأسلحة الكيماوية الموجودة فيه بشكل كامل. وقد قامت قواتنا في وحدات المرأة الحرةـ ستار ‏(‏YJA Star‏)‏ بهذه العملية تحيةً لمقاومة كري صور وورخليه.

وبعد هذه العملية الناجحة، قام جيش الاحتلال التركي في الساعة 09:00 بانتشال جثث جنوده القتلى من المنطقة بواسطة طائرات الهليكوبتر".

(س ر)