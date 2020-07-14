فيروس كورونا: حالات وفاة وإصابة جديدة في فلسطين وإسرائيل

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إنها سجلت 293 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظات الضفة الغربية، بالإضافة إلى 4 حالات وفاة جديدة، و59 حالة تعافٍ.

وأشارت إلى وجود 18 حالة في العناية المكثفة، تتراوح في درجة خطورتها، مضيفةً: "إن إجمالي الحالات النشطة بالفيروس وصلت حتى الآن إلى 6372 حالة، وعدد حالات التعافي 1317، فيما وصلت حالات الوفاة إلى 45 حالة.

وفي الشأن نفسه، سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم 1681 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما بلغت حصيلة الإصابات الخطيرة 177 إصابة.

وقالت الوزارة، بحسب وسائل الإعلام: "تبلغ حصيلة الإصابات النشطة 21,393 إصابة".

وسجلت إسرائيل 41040 إصابة منذ الإعلان عن تفشي الفيروس في البلاد في آذار/مارس الماضي، بينما بلغت حصيلة الوفيات 368 وفاة دون أن تسجل وفيات جديدة في الساعة الأخيرة.

وبحسب تقارير طبية، تشير المعلومات إلى أنه منذ مطلع شهر تموز/يوليو الجاري وإلى الآن، سجلت البلاد 15525 إصابة بكورونا، وهي تشبه الحصيلة التي سجلت في شهري آذار ونيسان، وبلغت 15892 إصابة، ما يعني أن الفيروس يضاعف نفسه كل 12 يومًا.

(ع م)

ANHA