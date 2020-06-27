فيروس كورونا: 500 إصابة جديدة في إسرائيل و67 في فلسطين

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية نقلاً عن وزارة الصحة، أنه جرى تسجيل 500 إصابة جديدة بفيروس كورونا حتى نهاية يوم أمس الجمعة، لترتفع إجمالي الحالات المصابة بالفيروس في إسرائيل إلى 22,800 بينهم 16,872 و314 حالة وفاة.

وأشارت تقارير طبية إلى أن الصحة سجّلت خلال الأسبوع الأخير 2395 إصابة بفيروس كورونا في البلاد، أي أكثر من كل الإصابات التي سجّلها شهر أيار/مايو الماضي.

وفي ظلّ هذه الزيادة الكبيرة، قالت مصادر إسرائيلية إن المجلس الوزاري المصغّر لشؤون كورونا ("كابينيت كورونا")، سيجتمع غدًا، الأحد، لبحث إمكانيّة إلغاء التسهيلات والعودة إلى التقييدات العامّة السابقة.

في السياق نفسه، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل 67 إصابة بفيروس كورونا، صباح اليوم، في محافظات الضفة الغربية.

وأضافت، أن عدد الحالات النشطة أصبح 1237 حالة، من بينها 11 حالة خطيرة تم إدخالها إلى غرف العناية المكثفة.

ووصل العدد الإجمالي للإصابات منذ بداية الجائحة بلغ 1862، من بينها 620 حالة تعافي، و5 حالات وفاة.

(ع م)