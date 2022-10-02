تجمّع عدد كبير من أهالي مدينة الطبقة، بالإضافة لعدد من المقاتلين والمقاتلات من مجلس الطبقة العسكري، ووحدات حماية المرأة، وذلك لمشاهدة عرض فيلم "كوباني" في مدينة الطبقة.

بعد الوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء الحرية والمقاومة، بدأ عرض الفيلم الذي يجسد الملحمة البطولية والأحداث التاريخية لمعركة كوباني ضد مرتزقة داعش، والتي دارت بين عامي 2014 و2015، والتي من خلالها كانت شرارة البداية لإنهاء داعش في المنطقة.

ويُذكر أن العرض الأول للفيلم كان في مدينة كوباني في الـ 20 من أيلول الفائت، واستمر عرضه لمدة 6 أيام على التوالي.

(ع ص/سـ)

ANHA