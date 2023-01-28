فيديو..مرتزقة تركيا والمستوطنون يستمتعون بقطع الأشجار في عفرين المحتلة

وأفاد مصدر من مقاطعة عفرين المحتلة، بقطع مرتزقة الاحتلال التركي، ومستوطنون ينحدرون من منطقة جبل الزاوية وبلدة أطمة في ريف مدينة إدلب، (520) شجرة، زيتون وتفاح وإجاص ولوز وجوز في قريتي كرزيلة وعيندراة بناحية شيراوا، وقرية جوقة التابعة لمركز مدينة عفرين.

تعود ملكية الأشجار المقطوعة للمواطنين: "رشيد عبدو ـ ريزان عبدو ـ مصطفى عبدوـ محمد إيبو ـ مصطفى محمد ـ يوسف عبد الرحمن"، من أهالي قريتي كرزيلة وعيندارة.

أما في قرية جوقة، فقطع مرتزقة الاحتلال التركي والمستوطنون (20) شجرة زيتون تعود ملكيتها للمواطن "عثمان حج حميد"، وتقع بالقرب من نهر عفرين.

كما تداولت وسائل التواصل الافتراضي، مقطع مصور؛ يظهر عمليات القطع الجائرة للأشجار في الغابة الحراجية الواقعة بين قريتي تاتارا وكفر صفرة في ناحية جندريسه.

وعقب احتلال جيش الاحتلال التركي ومرتزقته مقاطعة عفرين، يواصلون ارتكاب الجرائم بحق الطبيعة من قطع للأشجار بشكل جائر وإضرام النار بالغابات الحراجية.

وحسب إحصائيات المنظمات الحقوقية، فإن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، قطعوا أكثر من 367000 ألف شجرة، وحرق ما يزيد عن 13500 ألف شجرة متنوعة، وحرق أكثر من 12 ألف هكتار من الأراضي الزراعية والغابات، بعد نحو 5 سنوات من بداية الاحتلال التركي لمقاطعة عفرين.

(ج س)

ANHA