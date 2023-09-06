فيديو يظهر مرتزقاً لداعش يشارك في الهجمات على منبج باسم العشائر

ذكر بيانٌ صدر عن مجلس منبج العسكري، أن مقاتليهم رصدوا تحركات لمرتزقة هيئة تحرير الشام "جبهة النصرة سابقاً"؛ والمصنف إرهابياً عالمياً، في قرى ريف منبج الغربي، بعد إجبارهم السكان المحليين على مغادرة قراهم، ونصبهم لأسلحة ثقيلة هناك.

وتداول ناشطون مقطع فيديو، يظهر فيه عدد من مرتزقة "هيئة تحرير الشام"، ومرتزقاً آخر يرتدي بزة عسكرية عليها علم مرتزقة داعش على متن عربةٍ عسكرية؛ صُوّر صباح اليوم في ريف منبج الغربي، وهم يتوعدون القوات العسكرية المدافعة عن منبج.

وتخوض قوات مجلس منبج العسكري وقوات جبهة الأكراد معارك عنيفة، ضد عمليات التسلل التي تقوم بها مرتزقة تركيا في الريفيّن الشمالي والغربي لمنبج، والشرقي لمدينة الباب.

(ز س)

ANHA