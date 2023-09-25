نشر مركز توثيق الانتهاكات، مقطعاً مصوراً يظهر اعتداء مجموعة من مرتزقة "الشرطة العسكرية" التابعين للاحتلال التركي وهم يطلقون الرصاص على مواطنين في ناحية راجو بعفرين المحتلة.

ويظهر في الفيديو شخص مرمي على الأرض ويحاول آخرون إسعافه بعد تعرضه للضرب على يد المرتزقة.

فيما يطلق مصور الفيديو على المرتزقة اسم "شبيحة الشرطة العسكرية" في إشارة إلى مصطلح "التشبيح" الذي أطلق على عناصر حكومة دمشق والمجموعات المسلحة التابعة لها منذ انطلاق الأزمة السورية لترهيب وتخويف المواطنين.

هذا وتعيش المناطق السورية المحتلة من قبل تركيا، من انعدام الأمن وانتشار الفوضى، وسط اعتداء المرتزقة على المواطنين وأملاكهم، وقد سُجِلت العديد من حالات الاغتصاب التي ارتكبها المرتزقة التابعين لجيش الاحتلال التركي ومتزعميهم بحق قاصرات ونساء.

(سـ)