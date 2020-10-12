فيديو يوثق مرتزقة تركيا بلباس الجيش الأذربيجاني ورافعين إشارة الذئاب الرمادية

وأظهر المقطع عدداً من المرتزقة التابعين لتركيا بلباس الجيش الأذربيجاني، ويشيرون إلى لافتة على الحدود مع إيران، بينما كان أحدهم يقول بالعربية "تحرير"، بالتزامن مع رفع إشارة الذئاب الرمادية التي يُعرف بها اليمين المتطرف في تركيا.

يشار إلى أن مقطع فيديو آخر انتشر، يوم أمس، على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر فيه مرتزق سوري في إحدى المناطق في قره باغ، يستعرض الجثث، ويكيل بالقتلى الذين بدوا على الأرض بلباسهم العسكري، الشتائم والأوصاف المبتذلة.

وأرسلت تركيا منذ بدء الاشتباكات في قره باغ المئات من مرتزقتها السوريين للقتال إلى جانب الجيش الأذربيجاني، فيما كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان في إحصائية سابقة أن عدد قتلى المرتزقة في قره باغ وصل إلى (107) مرتزقًا.

ومع الساعات الأولى لوقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان في الـ 10 من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، سعت تركيا وأذربيجان إلى إنهاء الاتفاق، في ظل تأكيد وزير الدفاع التركي بأن "العمليات لن تتوقف".

(س ر)