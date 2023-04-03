فيديو يشعل غضب الإيرانيين.. رجل يهاجم امرأتين لعدم ارتدائهما الحجاب

أثار مقطع فيديو يظهر فيه رجل يصب اللبن على رأسي امرأتين لا ترتديان الحجاب، غضباً في إيران، في ظل تزايد عدد النساء المتحديات لقواعد اللباس الإلزامية.

ويأتي هذا الحدث الذي وقع في مدينة مشهد، في وقتٍ هدد فيه رئيس القضاء الإيراني بـ "محاكمة النساء اللاتي يتحدين القواعد الصارمة المتعلقة بغطاء الرأس وملاحقتهن من دون رحمة".

وأظهر مقطع الفيديو المتداول عبر منصات التواصل الافتراضي، امرأة وشابة كانت برفقتها في أحد المتاجر، قبل أن يقترب رجل ويتحدث معهن قليلاً ثم يعمد لصبّ اللبن على رأسهما لعدم ارتدائهما الحجاب. وقد اشتبك بعض الرجال الحاضرين في المحل مع هذا الشخص الذي يُعرف باسم باسيجي، لدعم المرأتين.

يغضبهم أمر النساء ولا يغضبهم حكم دكتاتوري

وعبر إيرانيون عن غضبهم على وسائل التواصل الافتراضي، وشبه أحدهم ما جرى بسلسلة من الهجمات التي تستهدف النساء باستخدام الحمض أو الأسيد منذ عام 2014.

وكتب أحد رواد مواقع التواصل، تعليقاً على ما جرى بالقول إن "نظام الجمهورية الإسلامية طور أساليب الهجوم على نسائنا اللاتي يتحدين الحجاب.. بالأمس كان يلقي الحمض على وجوههن، واليوم يسكبون اللبن على رؤوسهن".

بينما كتب محسن برهاني، المحامي والأستاذ المطرود من جامعة طهران بسبب موقفه النقدي ضد إعدام المتظاهرين، في تغريدة "إذا تجاوز الناهي عن المنكر مرحلة التذكير اللساني مستهدِفاً الكرامة والحياة والممتلكات والخصوصية وحقوق الأفراد، لم يعد هذا العمل نهياً عن المنكر؛ بل انتهاك غير قانوني وجريمة، ويحقّ للآخرين الدفاع المشروع عن النفس وفقاً للمادة 156 من قانون العقوبات الإسلامي".

وقال مغرد آخر عبر موقع "تويتر"، "يثير غضبهم أمر نساء بدون غطاء للرأس على الرغم من أنهن محتشمات، ولا يثير غضبهم من يسرقونهم من النظام من ٤٠ سنة حكم دكتاتوري باسم الدين والدين براء منهم".

انتفاضة "Jin, Jiyan, Azadî" مستمرة رغم القمع

وخلعت الكثير من النساء الحجاب الذي أُلزمن بارتدائه منذ مقتل الشابة الكردية جينا أميني (22 عاماً) على يد شرطة الأخلاق التابعة للدولة الإيرانية منتصف أيلول من العام الماضي، والذي أشعل انتفاضة نسائية وشعبية كبيرة انتشر صداها لجميع أنحاء العالم تحت شعار "Jin, Jiyan, Azadî".

واتخذت سلطات الدولة الإيرانية تدابير عنيفة لإخماد الاحتجاجات المستمرة منذ أكثر من 6 أشهر، إلا أنها فشلت في ذلك، إذ تستمر الانتفاضة التي تقودها المرأة بألقها وقوتها، كما تزداد وتيرتها يوماً بعد آخر، في تطور لافت لأساليب المقاومة التي يتبعها المحتجون ضد سياسات الدولة الإيرانية والقمع الذي يمارس بحقهم.

(د ع)