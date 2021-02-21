فيديو... تعذيب نفسي لمدنيّ في عفرين على يد مرتزقة الاحتلال

منذ احتلال عفرين، من قبل تركيا ومرتزقته، يعيش المدنيون في ظروف معيشية صعبة، وكثرة عمليات الاختطاف والقتل التي يتعرضون لها.

ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم فيديو مصورًا، يظهر تعرض مواطن يدعى "حسين" من أهالي مقاطعة عفرين المحتلة، للتعذيب النفسي والجسدي على يد مجموعة من مرتزقة الاحتلال التركي.

المقطع صوّر في أحد مقرات مرتزقة ما يسمون "الجبهة الشامية" ضمن عفرين، وفيه يتعمد المرتزقة ترهيب حسين بأسلوب (الكلب الشرس)، ووفق المعلومات، فإن المسؤول عن التعذيب مرتزق يدعى "بشار كبصو" من أهالي مدينة تل رفعت.

هذا ويتعرض المدنيون في المناطق المحتلة من قبل تركيا، للاختطاف على يد المرتزقة، فيما يعمد المرتزقة على تعذيب المختطفين وإرسال فيديوهات لذويهم لابتزازهم والمطالبة بفدية مالية مقابل الإفراج عنهم.

(سـ)