فيديو.. مقاتلات ينفّذن عملية ضد جيش الاحتلال التركي

وأفادت قوات الدفاع الشعبي بهذه المعلومات حول عملية قواتها: "نفذت مقاتلاتنا في صفوف وحدات المرأة الحرة – ستار، في إطار المرحلة الثورية لملحمة حفتانين الجارية في منطقة حفتانين الواقعة في مناطق الدفاع المشروع (مديا)، عملية نوعية بتاريخ 3 نيسان/أبريل في تمام الساعة 15:30 ضد جيش الاحتلال التركي المتمركز في تل الشهيد شيخ موس".

وأضافت "استهدفت قواتنا خنادق وملاجئ عسكرية لجيش العدوان التركي فوق التلة، وأسفرت الضربات عن قتل 8 جنود للاحتلال التركي، وإصابة 3 آخرين بجروح، إضافة إلى تدمير خنادق وملاجئ العدو بالكامل.

كما تم تدمير سلاح ثقيل (مدفع رشاش A-4) في خنادق العدو".

(م)

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