فيديو كليب جديد يجسد الحقيقة الشعبية والتراثية لمدينة الحب

مجدداً أبهر استيديو الشهيد ولات (HUNERGEHA WELAT) مع مؤسسة باركين الفلكلورية أهالي المنطقة بأعمالهم الفنية المميزة والجميلة التي تجسد الحقيقة التاريخية لشعب كردستان ومقاومتهم في وجه المجازر والإبادة.

فضمن أحياء مدينة قامشلو أو كما يطلق عليها أهلها (مدينة الحب)، جسدت المؤسستان الفنيتان الحقيقة الشعبية والثقافية لأهالي المدينة وذكرياتهم قديماً بشكل تراثي، وعبرتا عن قصص العشق بمضمونها الحقيقي آنذاك عبر فيديو كليب.

والأغنية الجديدة من كلمات الفنانين إبراهيم فقه وشيرو هندي، وألحان وموسيقا محمود برازي، وإخراج شيرو هندي، ويؤديها فنانو استيديو الشهيد ولات.

لقطات الفيديو كليب الذي حمل عنوان " Li Qamişlo li ber derî" تم تصويرها ضمن أحياء (خانيكا، وبشيرية وحلكو وآشي بوزي).

عن أهداف إطلاق الفيديو كليب، أوضح عضو استيديو الشهيد ولات، كاوا خالد أن معظم الفيديو كليبات التي تم إطلاقها لحد الآن من قبل الاستيديو ومؤسسة باركين الفلكلورية جسدت حقيقة المقاومة الثورية، وقد ارتأوا هذه المرة التعبير عن التاريخ الشعبي لمدن روج آفا بالأخص مدينة قامشلو.

(ك)

ANHA