في زيارة مفاجئة.. وزير الدفاع الأميركي يصل إلى أفغانستان

ومن المتوقع أن يلتقي أوستن الذي وصل إلى أفغانستان قادمًا من الهند، عددًا من المسؤولين الأفغان الكبار، بحسب القناة الأفغانية.

وفي وقتٍ سابق نقلت قناة NBC التلفزيونية عن مصادر لها قولها إن رئيس الولايات المتحدة، جو بايدن، يدرس سيناريوهات مختلفة لسحب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وأشارت المصادر إلى أن وزارة الدفاع طرحت أمام رئيس الدولة خيارات عدة، وهي: سحب القوات في الموعد المتفق عليه وهو يوم 1 أيار/ مايو، أو إبقاؤها في البلاد إلى أجل غير مسمى، أو بعد مرور ستة أشهر إضافية على الموعد المحدد سابقًا، أي في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وكان بايدن قد صرح مؤخرًا خلال مقابلة مع شبكة ABC أن الولايات المتحدة لا تزال تنظر في إمكانية سحب قواتها من أفغانستان بحلول 1 أيار/ مايو، لكن القرار بهذا الشأن لم يتخذ بعد.

وهذا ما أكده الوزير أوستن خلال زيارته إلى نيودلهي، حيث قال خلال مؤتمر صحفي: "أنا على دراية بالتقارير التي تقول إن الرئيس اتخذ قرارًا بإبقاء القوات هناك حتى نوفمبر/تشرين الثاني على حد علمي، لم يتخذ الرئيس قرارًا، ولم يدلِ بأي تصريحات حول الوقت الذي تنسحب فيه القوات".

وفي 29 فبراير/شباط 2020 وقعت الولايات المتحدة وحركة "طالبان" في العاصمة القطرية الدوحة اتفاقًا يقضي بسحب القوات الأجنبية من البلاد خلال 14 شهرًا، مقابل التزام الحركة بعدم استخدام أراضي أفغانستان لهجمات تستهدف الولايات المتحدة والدول المتحالفة معها، وبدء حوار بين الحركة والحكومة الأفغانية.

(ش ع)