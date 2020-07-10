في زيارة غير معلنة... الجنرال كينيث ماكينزي يصل شمال وشرق سوريا ويلتقي مظلوم عبدي

وجاء ذلك عبر تغريدة نشرها القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية على تويتر قال فيها :"استضفنا اليوم قائد القوات المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي.

ناقشنا قضايا مشتركة كثيرة بيننا، في مقدمتها محاربة داعش وتنامي خطر الإرهاب الذي يهدد عالمنا وتوطين السلام في المنطقة.

نقدر عالياً الدعم المستمر الذي تقدمه القوات الأمريكية في إطار محاربة الإرهاب وبناء الاستقرار".

يذكر أن قائد القوات المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي قد زار اليوم شمال وشرق سوريا في زيارة غير معلنة، وسبقها .

هذا وبتاريخ 7 تموز الجاري ألتقى قائد القوات الروسية في سوريا العماد أليكساندر تشايكو مظلوم عبدي وبحثوا حينها القضايا المشتركة من ضمنها انتهاكات تركيا لاتفاقية ٢٣ اكتوبر، واغتيال الناشطات الكرديات الثلاث في كوباني. وحينها أعلن عبدي أنه "تم الاتفاق على رفع مستوى التنسيق والعمل المشترك".

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ANHA