وناشدت إدارة المخيم ومهجرو كري سبي في أوقات سابقة لحل مشكلة المستنقع الواقع في الجهة الغربية من المخيم خوفاً من انتشار الأمراض وانبعاث الروائح الكريهة منه، لكن دون استجابة من المنظمات التي تأخذ على عاتقها مشاريع الصرف الصحي في المخيم.

وكان المستنقع قد جرى حفره منذ بداية تشييد المخيم في الـ 22 من شهر تشرين الثاني من العام 2019 بطريقة بدائية، دون مراعاة قواعد السلامة، وهو يمتد على طول المخيم من الجهة الغربية بعرض من 3 إلى 7 أمتار.

ومع كثرة الشكاوى الواردة إلى إدارة المخيم من المهجرين لإيجاد حل لمشكلة الروائح المنبعثة من المستنقع، اضطرت الإدارة إلى إيجاد حل مؤقت له، وذلك بتصريف مياهه وإبعادها عن المخيم مسافة 500 متر جنوباً.

وبهذا الصدد قال الرئيس المشترك لإدارة المخيم محمد الشيخ بأن "هذا الحل إسعافي للتخفيف من الروائح المنبعثة منه".

وأضاف "اضطررنا للقيام بحفر خندق بشكل بدائي لتصريف مياه المستنقع ضمن إمكانياتنا المتاحة وذلك لعدم استجابة المنظمات الإنسانية التي ناشدناها عدة مرات لحل مشكلة المستنقع عن طريق محطة معالجة".

وناشد في ختام حديثه المنظمات التي تتبنى أعمال الصرف الصحي في المخيم للإسراع ببناء محطة معالجة لمياه الصرف الصحي، وذلك لما لها من مخاوف من انتشار الأمراض وانبعاث الروائح الكريهة.

هذا ويتخوف المهجرون داخل المخيم من غرق أطفالهم في هذا المستنقع حيث توفي في الشهر الماضي طفل من المهجرين في إحدى الحفر الفنية التي لا تبعد سوى أمتار قليلة عن هذا المستنقع نتيجة عدم مراعاة قواعد السلامة في تغطية الحفر الفنية.

(ج)

ANHA