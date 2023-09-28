في ظل حكومة دمشق إذا عبّرتَ عن رأيك سوف تُعتقل أو تُنفى

اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة دمشق مدير شبكة أخبار محلية ويدير صفحة "جبلة الأولى"، بسبب منشور له على موقع التواصل الافتراضي "الفيسبوك"، انتقد فيه الأوضاع المعيشية والخدمية المتردّية، فيما حُذف المنشور لاحقاً، حسب ما نقلة المرصد السوري.

وكثفت الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة دمشق من اعتقالاتها داخل مناطق سيطرتها لتشمل عدداً كبيراً من المتذمرين من الوضع المعيشي والاقتصادي السيئ الذي وصلت إليه البلاد.

حيث اعتقل يوم أمس عناصر دورية مشتركة "للمخابرات العسكرية والأمن السياسي" التابعة لحكومة دمشق، 3 شبان في بلدة الهامة بريف دمشق الشمالي الغربي، بعد انتشار عبارات مناهضة للحكومة على جدران حي الشامية في البلدة.

(س ع)