في ظل حكومة دمشق إذا عبّرتَ عن رأيك سوف تُعتقل أو تُنفى

لا زالت حكومة دمشق تتّبع سياستها القمعية ضد من يقطنون في مناطق سيطرتها، وتنتهج سياسة "الحيطان لها آذان"؛ فكل من يعبّر عن رأيه، إما أن يُعتقل أو يُنفى، إذْ اعتقلت مؤخراً مدير شبكة محلية بسبب منشور له على "فيسبوك".
خبر 2023-09-28T13:07:00 مركز الأخبار

اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة دمشق مدير شبكة أخبار محلية ويدير صفحة "جبلة الأولى"، بسبب منشور له على موقع التواصل الافتراضي "الفيسبوك"، انتقد فيه الأوضاع المعيشية والخدمية المتردّية، فيما حُذف المنشور لاحقاً، حسب ما نقلة المرصد السوري.

وكثفت الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة دمشق من اعتقالاتها داخل مناطق سيطرتها لتشمل عدداً كبيراً من المتذمرين من الوضع المعيشي والاقتصادي السيئ الذي وصلت إليه البلاد.

حيث اعتقل يوم أمس عناصر دورية مشتركة "للمخابرات العسكرية والأمن السياسي" التابعة لحكومة دمشق، 3 شبان في بلدة الهامة بريف دمشق الشمالي الغربي، بعد انتشار عبارات مناهضة للحكومة على جدران حي الشامية في البلدة.

 (س ع)


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